У Росії готують нову групу "добровольців" для відправки на Донбас, - Тимчук

Центр спеціалізується на підготовці диверсантів за спеціальною програмою

У Росії готують нову групу бойовиків, яких відправлять воювати на стороні російсько-окупаційних військ на Донбасі. Про це у Facebook повідомив координатор групи ІС Дмитро Тимчук.

"У центрі тактичної і вогневої підготовки "Партизан" (м. Санкт-Петербург, РФ) здійснено набір і почалася підготовка нової партії "добровольців" для участі в бойових діях на сході України у складі російських окупаційних військ. Навчання нового набору проходить з 1-го червня і закінчиться 31 серпня по наступній програмі: курс топографії та орієнтування на місцевості, тактична медицина, курс виживання, спецкурс "Партизан" з ведення бою в місті і лісі, вогнева підготовка з використанням різних видів стрілецької зброї", - повідомив Тимчук.

За його словами, протягом останніх чотирьох років даний центр спеціалізується на підготовці диверсантів за спеціальною програмою, що дозволяє в короткі терміни навчити "курсантів" основним навичкам диверсійно-терористичної діяльності.

Так, випускники центру призначаються на посади командирів ДРГ, виконують функції інструкторів у складі російських окупаційних військ на Донбасі. За час існування центру підготовлено більше 400 терористів.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір» За інформацією ІС, співробітники ФСБ РФ, які представляють... Опубліковано Dmitry Tymchuk 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на Донеччині затримали бойовика терористичної організації "Донецька народна республіка", який збирав на території підконтрольній уряду України розвідувальну інформацію.