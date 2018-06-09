На Донбассе задержали боевика "ДНР", который собирал информацию об украинской разведке

Боевик собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию

На Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР"), который собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

"В результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Впоследствии он был направлен боевиком с позывным "Итальянец" на территорию подконтрольную Украины для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов", - сообщили в ООС.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Создание террористической группы или террористической организации"). На данный момент продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито шпигуна Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито чергового шпигуна «ДНР». Співробітники СБУ зі складу Об’єднаних сил продовжують заходи з припинення діяльності агентів та інформаторів незаконних збройних формувань. Так, в результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об’єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації «ДНР» та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був направлений бойовиком з позивним «Італієць» на територію підконтрольну Україні для збору розвідувальної інформації. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів. У рамках відкритого 08.06.2018 слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації» тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Враховуючи те, що шпигун не встиг нанести шкоду інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством, він може прийняти участь у спеціальній програмі Служби безпеки України «На тебе чекають вдома», в рамках якої здійснюються заходи щодо звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях т.зв. «ДНР/ЛНР». Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 8 червня 2018 р.

Напомним, 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины задержали в Луганской области боевика террористической организации "ДНР".