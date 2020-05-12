В России горела больница для пациентов с COVID-19, погибли пять человек на ИВЛ

Фото: спасатели на месте пожара в больнице (mchs.gov.ru)

Причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что пожар произошел в больнице Святого Георгия. В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет.

Также сообщается, что все жертвы были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии. Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации, из здания эвакуировали 150 человек.

​​​​​По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. При этом сообщается, что аппарат был новым, его установили в начале мая.

​Напомним, ранее сообщалось, что по числу зараженных коронавирусом Россия вышла на третье место в мире. На сегодня в этой стране более 230 тыс. больных.

Несмотря на это, карантинные меры в России смягчают с 12 мая. В частности, режим выходных дней отменен для всех отраслей экономики.