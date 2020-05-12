ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії горіла лікарня для пацієнтів з COVID-19, загинули п'ять осіб на ШВЛ

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:31
У Росії горіла лікарня для пацієнтів з COVID-19, загинули п'ять осіб на ШВЛ
Фото: рятувальники на місці пожежі у лікарні (mchs.gov.ru)

Причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) горіла лікарня для пацієнтів з коронавірусом, загинули п'ять осіб, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що пожежа сталася в лікарні Святого Георгія. В результаті події загинули п'ять пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. За деякими даними, загинули четверо чоловіків і жінка у віці від 59 до 67 років.

Також повідомляється, що всі жертви були заражені на коронавірус і перебували у важкому стані. Пожежа сталася на шостому поверсі у відділенні реанімації, з будівлі евакуювали 150 осіб.

За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ або його несправність. При цьому повідомляється, що апарат був новим, його встановили на початку травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кількістю заражених на коронавірус Росія вийшла на третє місце в світі. На сьогодні в цій країні понад 230 тис. хворих.

Незважаючи на це, карантинні заходи в Росії пом'якшують з 12 травня. Зокрема, режим вихідних днів скасовано для всіх галузей економіки.

Теги Новини України Російська ФедераціяпожежаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся