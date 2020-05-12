У Росії горіла лікарня для пацієнтів з COVID-19, загинули п'ять осіб на ШВЛ

Фото: рятувальники на місці пожежі у лікарні (mchs.gov.ru)

Причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) горіла лікарня для пацієнтів з коронавірусом, загинули п'ять осіб, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що пожежа сталася в лікарні Святого Георгія. В результаті події загинули п'ять пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. За деякими даними, загинули четверо чоловіків і жінка у віці від 59 до 67 років.

Також повідомляється, що всі жертви були заражені на коронавірус і перебували у важкому стані. Пожежа сталася на шостому поверсі у відділенні реанімації, з будівлі евакуювали 150 осіб.

За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання в апараті ШВЛ або його несправність. При цьому повідомляється, що апарат був новим, його встановили на початку травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кількістю заражених на коронавірус Росія вийшла на третє місце в світі. На сьогодні в цій країні понад 230 тис. хворих.

Незважаючи на це, карантинні заходи в Росії пом'якшують з 12 травня. Зокрема, режим вихідних днів скасовано для всіх галузей економіки.