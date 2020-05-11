По числу зараженных коронавирусом Россия вышла на третье место в мире

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Число инфицированных в РФ по состоянию на 11 мая составляет 221 344 человека

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возросло до 221 344. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Информация Университета Джонса Хопкинса свидетельствует, что больше случаев заболевания выявлено лишь в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).

Отмечается, что Россия обошла по этому показателю Великобританию, где зафиксировано 220,4 тыс. случая заражения COVID-19, и Италию (219 тыс.).



Кроме того, данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире, гласят, что РФ поднялась на третье в мире место по числу заболевших.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что после контакта с больным COVID-19 священником коронавирусом заразились 35 жителей края.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на 10 мая в РФ зарегистрировано более 200 тыс. случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечалось, что за последние сутки в России выявили 11 012 случаев коронавирусной инфекцией. Суточный рост заражений составил 5,5%. Всего в стране заболели 209 688 россиян. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. С начала эпидемии от коронавируса скончались 1915 человек.