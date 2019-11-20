У России есть год для подготовки ответа на иск Украины, - суд ООН

Международный суд ООН в Гааге дал Москве год, чтобы подготовить ответ на иск Киева в деле "Украина против России". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда ООН.

Так, суд ООН постановил предоставить России время до 8 декабря 2020 года для подготовки соответствующих документов в ответ на иск Украины относительно обвинений в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму.

"Приказом от 8 ноября 2019 года Международный суд определил 8 декабря сроком представления ответа Российской Федерации в этом деле ("Украина против РФ" - ред.) относительно применения Международной конвенции о подавлении финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в постановлении суда.

Как писало РБК-Украина, 8 ноября Международный суд ООН пришел к выводу, что возражения Российской Федерации в отношении юрисдикции суда по Конвенции о противодействии финансированию терроризма в рассмотрении дела "Украина против России" не могут быть признаны. Также суд ООН признал свою юрисдикцию в деле о расовой дискриминации в Крыму.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в суде ООН по обвинению в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму.