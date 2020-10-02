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В России главред одного из изданий подожгла себя возле здания МВД

Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя возле офиса регионального Главного управления МВД в Нижнем Новгороде. Женщина умерла от полученных ожогов.

Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что перед самосожжением Славина разместила на Facebook пост, в котором попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию. Накануне она также сообщала, что у нее проходили обыски.

По ее словам, следователи полагали, что движение "Открытая Россия" финансирует протесты в Нижнем Новгороде против благоустройства парка "Швейцария" за 4 млрд гривен. Она освещала эти протесты и называла благоустройство "распилом".

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что на месте самосожжение обнаружили ее тело. Спасти женщину не удалось.

Напомним, ранее в Беларуси 36-летний мужчина напротив райотдела милиции облил себя бензином и поджог.

Он умер в больнице Минска от полученных ожогов, в результате инцидента обгорело 84% его тела. Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

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Новости Украины самоубийствоНижний Новгородсамосожжение