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У Росії головред одного з видань підпалила себе біля будівлі МВС

Автор: РБК-Україна

В Російській Федерації головний редактор інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна підпалив себе біля офісу регіонального Головного управління МВС у Нижньому Новгороді. Жінка померла від отриманих опіків.

Про це повідомляє РБК.

Повідомляється, що перед самоспаленням Славіна розмістила на Facebook пост, в якому попросила звинувачувати в її смерті Російську Федерацію. Напередодні вона також повідомляла, що у неї проходили обшуки.

За її словами, слідчі вважали, що рух "Відкрита Росія" фінансує протести в Нижньому Новгороді проти благоустрою парку "Швейцарія" за 4 млрд гривень. Вона висвітлювала ці протести і називала благоустрій "розпилом".

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У Міністерстві з надзвичайних ситуацій підтвердили, що на місці самоспалення виявили її тіло. Врятувати жінку не вдалося.

Нагадаємо, раніше в Білорусі 36-річний чоловік навпроти райвідділу міліції облив себе бензином і підпалив.

Він помер в лікарні Мінська від отриманих опіків, в результаті інциденту обгоріло 84% його тіла. Пацієнт перебував у вкрай важкому стані в реанімації.

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