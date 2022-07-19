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В России снова фантазируют о "победе" и выкрикивают оскорбления в сторону Запада

Новина українською →
Москва, Вторник 19 июля 2022 11:03
В России снова фантазируют о "победе" и выкрикивают оскорбления в сторону Запада Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия якобы сможет "одержать победу" в войне против Украины. И это произойдет "по условиям российской стороны".

Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, сообщает РБК-Украина.

"Россия же достигнет всех поставленных целей. И будет мир. В наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых кричат в Европе и за океаном растерянные политические импотенты", - написал он.

Кроме того, Медведев в своей манере сделал ряд резких заявлений в сторону западник политиков, в частности, он утверждает, что США якобы становятся "спонсором международного терроризма", а Украина "превращается в новый Афганистан".

Напомним, ранее Медведев пригрозил Украине "судным днем", если наши бойцы попытаются освободить украинский Крым от оккупантов.

На что в Офисе президента Украины ему ответили, что заместитель главы Совета Безопасности России является всего-навсего маленьким забытым историей человеком и как личность политик вызывает лишь жалость.

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