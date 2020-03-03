У Росії екстренно сідає пасажирський літак через повідомлення про бомбу на борту

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У Пермі екстренно сідає літак Новосибірськ-Москва

Пасажирський лайнер Новосибірськ-Москва екстрено сідає в Пермі (Росія) через анонімне повідомлення про бомбу на борту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Відзначається, що причиною позапланової посадки літака в Пермі є повідомлення про мінування.

"Лайнер розвернувся на 90 градусів і направляється до Пермі, продовжуючи знижуватися. Очікується, що літак виконає там екстрену посадку", - йдеться в повідомленні.

На борту літака знаходяться 113 пасажирів і шість членів екіпажу.

Нагадаємо, в аеропорту Тегерана Мехрабад 25 січня здійснив екстрену посадку літак місцевої авіакомпанії Iran Air Tour. Літак вилетів в Стамбул з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, але зіткнувся з технічною несправністю і повернувся в іншу повітряну гавань іранської столиці.

До цього у міжнародному аеропорту "Ньюварк", в Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines. У літака сталися проблеми з двигуном відразу після вильоту.