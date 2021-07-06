UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России допустили участие США в переговорах по Донбасу: названо условие

Автор: Анастасия Рокитна

В России допустили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать "более объемный и спокойный" подход ко всему тому, что происходит в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - заявил он.

Рябков заявил, что Вашингтон не считается с подходами Москвы по урегулированию в Украине, представить конструктивный вклад США в работу в минском формате, по его словам, сложно.

"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - сказал он.

Напомним, США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе.

Отметим, по итогам саммита в Женеве Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Байден поддержал выполнение минских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина