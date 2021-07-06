В России допустили участие США в переговорах по Донбасу: названо условие

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - заявил он.

Рябков заявил, что Вашингтон не считается с подходами Москвы по урегулированию в Украине, представить конструктивный вклад США в работу в минском формате, по его словам, сложно.

"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - сказал он.