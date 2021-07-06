У Росії допустили участь США в переговорах по Донбасу: названо умову
У Росії допустили можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати "більш об'ємний і спокійний" підхід до всього того, що відбувається в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю журналу "Міжнародне життя" заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.
За його словами, зустріч президентів США і Росії не внесла ясність у це питання.
"Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає", - заявив він.
Рябков заявив, що Вашингтон не зважає на підходи Москви щодо врегулювання в Україні, представити конструктивний внесок США в роботу в мінському форматі, за його словами, складно.
"Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі, і навколо України в цілому", - сказав він.
Нагадаємо, США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі.
Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.