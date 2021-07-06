ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії допустили участь США в переговорах по Донбасу: названо умову

Новость на русском →
Москва, Вівторок 06 липня 2021 11:54
У Росії допустили участь США в переговорах по Донбасу: названо умову Фото: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії допустили можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати "більш об'ємний і спокійний" підхід до всього того, що відбувається в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю журналу "Міжнародне життя" заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

За його словами, зустріч президентів США і Росії не внесла ясність у це питання.

"Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає", - заявив він.

Рябков заявив, що Вашингтон не зважає на підходи Москви щодо врегулювання в Україні, представити конструктивний внесок США в роботу в мінському форматі, за його словами, складно.

"Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі, і навколо України в цілому", - сказав він.

Нагадаємо, США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
В Україні 541 новий випадок коронавірусу
В Україні 541 новий випадок коронавірусу
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні