В России под домашний арест отправили брата Алексея Навального

Фото: Олег Навальный (ria.ru)

Суд в Москве отправил под домашний арест брата политика Алексея Навального Олега. Его обвиняют в нарушении противоэпидемиологических мер.

Об этом сообщает Meduza.

Олега признали виновным в нарушении карантина. Он участвовал в митингах в поддержку брата 23 января, а также призывал к участию в акциях, которые не были санкционированы властями.

Отметим, что 27 января сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. В квартире находился его брат – Олег Навальный, которого тогда и задержали.

Напомним, в четверг Московский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на решение о применении меры пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Таким образом Навальный останется под арестом до 15 февраля.

Также сообщалось, что Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии. Сейчас в России рассматривают два дела, фигурантами которых является оппозиционер.