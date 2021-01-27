В Москве после обысков задержали брата Алексея Навального

Фото: Олег Навальний (Facebook)

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. В квартире находился его брат – Олег Навальный.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

После окончания обыска Олега Навального увезли полицейские в неизвестном направлении.

Напомним, 27 января в квартиру арестованного российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Силовики в масках ломали двери, чтобы войти в квартиру. В квартире в тот момент находился Олег Навальный.

Напомним, Навального арестовали после возвращения из Германии. Оппозиционер вернулся в Россию после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите" от последствий отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают спецслужбы РФ.