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В Москве после обысков задержали брата Алексея Навального

Москва, Среда 27 января 2021 23:03
В Москве после обысков задержали брата Алексея Навального
Фото: Олег Навальний (Facebook)
Автор: Даша Харченко

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. В квартире находился его брат – Олег Навальный.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

После окончания обыска Олега Навального увезли полицейские в неизвестном направлении.

Напомним, 27 января в квартиру арестованного российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Силовики в масках ломали двери, чтобы войти в квартиру. В квартире в тот момент находился Олег Навальный.

Напомним, Навального арестовали после возвращения из Германии. Оппозиционер вернулся в Россию после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите" от последствий отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают спецслужбы РФ.

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