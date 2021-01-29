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У Росії під домашній арешт відправили брата Олексія Навального

Москва, П'ятниця 29 січня 2021 18:42
У Росії під домашній арешт відправили брата Олексія Навального
Фото: Олег Навальний (ria.ru)
Автор: Роман Тверденко

Суд у Москві відправив під домашній арешт брата політика Олексія Навального Олега. Його звинувачують у порушенні протиепідеміологічних заходів.

Про це повідомляє Meduza.

Олега визнали винним у порушенні карантину. Він брав участь у мітингах на підтримку брата 23 січня, а також закликав до участі в акціях, які не були санкціоновані владою.

Нагадаємо, що 27 січня співробітники правоохоронних органів провели обшук в квартирі російського опозиціонера Олексія Навального в Москві. У квартирі знаходився його брат – Олег Навальний, якого тоді і затримали.

Нагадаємо, у четвер Московський обласний суд відхилив апеляцію сторони захисту на рішення про застосування запобіжного заходу російському опозиціонеру Олексію Навальному. Таким чином Навальний залишиться під арештом до 15 лютого.

Також повідомлялося, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії. Зараз у Росії розглядають дві справи, фігурантами яких є опозиціонер.

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