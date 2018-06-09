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В России в детском лагере отравились 64 ребенка

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 10:14
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Все пострадавшие госпитализированы

В российской Свердловской области в детском лагере "Сосновый бор" отравились 64 ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Кушва. Все 64 человека госпитализированы. Отмечается, что все дети - в возрасте от семи до 12 лет. У них схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших - удовлетворительное. Среди госпитализированных также двое восемнадцатилетних вожатых.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в США почти 200 человек отравились салатом-латуком, не менее пяти человек умерли.

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Теги публикации: Российская Федерация, отравление, лагерь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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