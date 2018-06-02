В США почти 200 человек отравились салатом

По данным Associated Press, не менее пяти человек умерли в результате отравления

В Соединенных Штатах Америки почти 200 человек отравились салатом-латуком, не менее пяти человек умерли. Об этом сообщается Associated Press.

Сообщается, что зараженным салатом-латуком отравились 197 человек в 35 штатах. Также сообщается, что не менее пяти человек умерли, еще 89 пострадавших были госпитализированы. Предполагается, что причиной массового отравления стал зараженный кишечной палочкой салат из штата Аризона.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Ирана свыше 700 человек отравились грибами. Кроме того, в результате отравления умерли девять человек, еще 50 находились в критическом состоянии, нескольким из них требовалась срочная пересадка печени.

Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в провинциях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Западный Азербайджан и Казвин.