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У Росії в дитячому таборі отруїлися 64 дитини

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 10:14
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всі постраждалі госпіталізовані

В російській Свердловській області в дитячому таборі "Сосновий бір" отруїлися 64 дитини. Про це повідомляє регіональна прокуратура.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Кушва. Всі 64 людини госпіталізовані. Наголошується, що всі діти у віці від семи до 12 років. У них схожі симптоми: скарги на біль в животі, блювота і нездужання. Стан потерпілих - задовільний. Серед госпіталізованих також двоє вісімнадцятирічних вожатих.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що в США майже 200 осіб отруїлися салатом-латук, не менше п'яти осіб померли.

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Теги публікації: Російська Федерація, отравление, лагерь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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