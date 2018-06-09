У Росії в дитячому таборі отруїлися 64 дитини

Всі постраждалі госпіталізовані

В російській Свердловській області в дитячому таборі "Сосновий бір" отруїлися 64 дитини. Про це повідомляє регіональна прокуратура.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Кушва. Всі 64 людини госпіталізовані. Наголошується, що всі діти у віці від семи до 12 років. У них схожі симптоми: скарги на біль в животі, блювота і нездужання. Стан потерпілих - задовільний. Серед госпіталізованих також двоє вісімнадцятирічних вожатих.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що в США майже 200 осіб отруїлися салатом-латук, не менше п'яти осіб померли.