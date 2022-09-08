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В России депутаты призвали Госдуму обвинить Путина в госизмене из-за войны

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Муниципальные депутаты из Петербурга призвали Государственную думу обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене из-за развязанной против Украины войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Совет муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге призвал депутатов Государственной Думы выдвинуть обвинения в государственной измене против Путина, чтобы отстранить его от должности президента страны.

"Решение (направить запросы в Госдуму, - ред.) поддержало большинство присутствующих депутатов (МО "Смольнинское", - ред.)",— заявил депутат Дмитрий Палюга.

Палюга также поделился текстом решения и обращения. В письме же говорится о том, что из-за развязанной Россией войны гибнут "молодые трудоспособные" граждане, страдает экономика страны, НАТО расширяется на восток, а Украина получает еще больше вооружения, несмотря на то, что Путин назвал одной из целей войны якобы "демилитаризацию".

"Считаем, что решение президента Путина о начале "СВО" (полномасштабного вторжения, войны против Украины, - ред.) наносит ущерб безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента России для отстранения его от должности", - отмечается в письме.

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