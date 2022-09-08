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В Росії депутати закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді через війну

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через розв'язану проти України війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Рада муніципальної освіти "Смольнінське" в Петербурзі закликала депутатів Державної думи висунути звинувачення в державній зраді проти Путіна, аби усунути його від посади президента країни.

"Рішення (направити запити до Держдуми, - ред.) підтримало більшість присутніх депутатів (МО "Смольнинське", - ред.)",— заявив депутат Дмитро Палюга.

Палюга також поділився текстом рішення й звернення. В листі ж йдеться про те, що через розв'язану Росією війну гинуть "молоді працездатні" громадяни, страждає економіка країни, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує ще більше озброєння, попри те, що Путін назвав однією з цілей війни нібито "демілітаризацію".

"Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок "СВО" (повномасштабного вторгнення, війни проти України, - ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади" - зазначається в листі.

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