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В России Денисову не допустили к украинскому политзаключенному Карпюку

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 17:16
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

По словам омбудсмена, ее заявление о допуске к Карпюку начнут рассматривать уже в начале недели

Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая находится в Российской Федерации, не допустили к украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как Уполномоченного, ни как частного лица", - отметила Денисова.

 

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Опубліковано Людмилою Денісовою 16 червня 2018 р.

По словам омбудсмена, ее заявление начнут рассматривать уже в начале недели.

"Как Уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Впрочем, руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова сегодня попытается посетить политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает наказание во "Владимирском централе". Тогда она отмечала, что украинское посольство получило письмо о том, что российская сторона не успевает согласовать процедуры и предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства.

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Теги публикации: Российская Федерация, Карпюк, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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