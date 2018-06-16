В России Денисову не допустили к украинскому политзаключенному Карпюку

По словам омбудсмена, ее заявление о допуске к Карпюку начнут рассматривать уже в начале недели

Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая находится в Российской Федерации, не допустили к украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как Уполномоченного, ни как частного лица", - отметила Денисова.

Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу... Опубліковано Людмилою Денісовою 16 червня 2018 р.

По словам омбудсмена, ее заявление начнут рассматривать уже в начале недели.

"Как Уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Впрочем, руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова сегодня попытается посетить политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает наказание во "Владимирском централе". Тогда она отмечала, что украинское посольство получило письмо о том, что российская сторона не успевает согласовать процедуры и предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства.