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Денисова попытается посетить политзаключенного Карпюка

НовостиПолитика    16.06.2018 - 13:59
Фото: Николай Карпюк (facebook.com/sindikatua)
Фото: Николай Карпюк (facebook.com/sindikatua)

Омбудсмен направляется во "Владимирский централ", где удерживают Николая Карпюка  

Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова сегодня попытается посетить политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает наказание во "Владимирском централе". Об этом она сообщила в эфире "112 Украина".

"Сейчас мы двигаемся в направлении "Владимирского централа", где содержится Николай Карпюк, чтобы посетить его", - отметила Денисова.

В то же время она добавила, что украинское посольство получило письмо о том, что российская сторона не успевает согласовать процедуры и предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства.

"Пока там ничего не написано про меня как уполномоченного. Поэтому мы едем. Будем подавать заявление в соответствии с российским кодексом, чтобы мне дали встретиться с Карпюком", - заявила Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова договорилась встретиться с омбудсменом РФ в Москве в понедельник после неудачной попытки посетить Олега Сенцова.

Отметим, Николай Карпюк получил в России 22,5 годам заключения якобы за участие в боевых действиях во время первой чеченской войны против российской армии. Его обвинили в создании и командовании отрядом "Викинг", убийстве российских военных в 1994-1995 годах.

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Теги публикации: Карпюк, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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