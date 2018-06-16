У Росії Денісову не допустили до українського політв'язня Карпюка

За словами омбудсмена, її заяву про допуск до Карпюка почнуть розглядати вже на початку тижня

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову, яка перебуває у Російській Федерації, не допустили до українського політв'язня Миколи Карпюка. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи", - зазначила Денісова.

Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу... Опубліковано Людмилою Денісовою 16 червня 2018 р.

За словами омбудсмена, її заяву почнуть розглядати вже на початку тижня.

"Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу - тому що завершився час подання заяви. Втім керівник установи запевнив мене, що мою заяву почнуть розглядати вже на початку тижня", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова сьогодні спробує відвідати політв'язня Миколу Карпюка, який відбуває покарання у "Володимирському централі". Тоді вона зазначала, що українське посольство отримало лист про те, що російська сторона не встигає узгодити процедури і надати можливість зустрітися з Карпюком представникам консульства.