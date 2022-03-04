В России уже чувствуют потери своих военных в Украине, - Резников

"Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление. Я прекрасно понимаю. Все уставшие, многие истощены, шокированы потерями. Впереди еще очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки. Но хочу сказать всем. Украинцы - вы невероятны! Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается. Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способ убежать", - говорит он.

Резников не стал скрывать, что ситуация остается сложной на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. В то же время "непреодолимой крепостью стоит Харьков".

"Вся Украина с болью смотрит на российские обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков - не только интеллектуальный и промышленный центр, но и гордый город отважных граждан. Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено - у врага никаких шансов. На востоке и юге - везде - украинский народ дает отпор врагу и приближает победу", - говорит он.

По словам министра, по итогам 8 суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными.

"Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери. Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние от украинского ОПК", - говорит он.

В то же время Украина также терпит потери.

"Война - это большое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети… Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди – живое сердце. Каждый из них будет увековечен как герой. Люди - самое ценное для нас. Это отличает Украину от России", - добавил Резников.