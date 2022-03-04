У Росії вже відчувають втрати своїх військових в Україні, - Рєзніков

"Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні Сили здійснили успішний контрнаступ. Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки. Але хочу сказати усім. Українці - ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотно наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти", - каже він.

Рєзніков не став приховувати, що ситуація залишається складною на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС. У той же час "нездоланною фортецею стоїть Харків".

"Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер вся Європа знає, що Харків - не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян. Б’ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. Поки управління країною та армією не порушене – у ворога жодних шансів. На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу", - каже він.

За словами міністра, за підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими.

"Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати. Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК", - каже він.

Водночас Україна також зазнає втрати.

"Війна - це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російські окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти… Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя. Люди - найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії", - додав Рєзніков.