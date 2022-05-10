Вместо России. Чехию включили в Совет ООН по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека. Она займет место России, которая была исключена из Совета в апреле этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ООН в Twitter.

"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года", - говорится в сообщении. Чехия будет заседать в Совете ООН по правам человека до 31 декабря 2023 года.