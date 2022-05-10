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Замість Росії. Чехію включили до Ради ООН з прав людини

Фото: Чехію включили до Ради ООН з прав людини (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за включення Чехії до складу Ради Всесвітньої організації з прав людини. Вона займе місце Росії, яка була виключена з Ради у квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ООН в Twitter.

"Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце в Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Чехія засідатиме в Раді ООН з прав людини до 31 грудня 2023 року.

Рада ООН з прав людини - орган ООН, що об'єднує 47 країн, який просуває і захищає права людини в усьому світі і розглядає порушення цих прав.

Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні російськими військами.

Тоді на голосуванні виключення Росії підтримали 93 країни, 24 виступили проти і ще 58 утрималися.

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ООНЧехія