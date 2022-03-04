В России будут сажать на 15 лет за "фейки" о войне в Украине

Госдума Российской Федерации будет наказывать за распространение правды касаемо войны на территории Украины. Гражданам грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza .

Согласно с законопроектом, в России будут наказывать за "дискредитацию" и "призывы к препятствованию" использование военных с целью “защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности”.

Также граждан будут наказывать и за призывы к санкциям против своей страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон рассмотрят уже 4 марта, после чего он сразу будет подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.