В России будут сажать на 15 лет за "фейки" о войне в Украине
Госдума Российской Федерации будет наказывать за распространение правды касаемо войны на территории Украины. Гражданам грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.
Согласно с законопроектом, в России будут наказывать за "дискредитацию" и "призывы к препятствованию" использование военных с целью “защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности”.
Также граждан будут наказывать и за призывы к санкциям против своей страны.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон рассмотрят уже 4 марта, после чего он сразу будет подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.
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