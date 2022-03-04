В Росії саджатимуть на 15 років через "фейки" про війну в Україні
Держдума Російської Федерації каратиме за поширення правди щодо війни на території України. Громадянам загрожує до 15 років в’язниці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.
Згідно з законопроєктом, в Росії каратимуть за "дискредитацію" й "заклики до перешкоджання" використання військових з метою "захисту інтересів Росії та її громадян, підтримки миру й безпеки".
Також громадян каратимуть й за заклики до санкцій проти своєї країни.
За словами спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, закон розглянуть вже 4 березня, після чого він одразу буде підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.
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