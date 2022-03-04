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В Росії саджатимуть на 15 років через "фейки" про війну в Україні

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П'ятниця 04 березня 2022 12:04
В Росії саджатимуть на 15 років через "фейки" про війну в Україні Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Держдума Російської Федерації каратиме за поширення правди щодо війни на території України. Громадянам загрожує до 15 років в’язниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.

Згідно з законопроєктом, в Росії каратимуть за "дискредитацію" й "заклики до перешкоджання" використання військових з метою "захисту інтересів Росії та її громадян, підтримки миру й безпеки".

Також громадян каратимуть й за заклики до санкцій проти своєї країни.

За словами спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, закон розглянуть вже 4 березня, після чого він одразу буде підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

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