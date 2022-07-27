В России так боятся западного оружия, что пригрозили Украине "более жесткими" действиями

Россия считает, что западное оружие, которое получают украинские военные, представляет для нее угрозу. Поэтому РФ снова угрожает Украине "более жесткими" действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константина Гаврилова.

По его словам, оружие, которое получает Украина от партнеров для защиты от российской агрессии, угрожает гражданам РФ. Переданное вооружение якобы позволяет России принять "более жестокие" меры.

"Особенности тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, поставляемой Западом, таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов", - сказал Гаврилов.