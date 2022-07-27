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В Росії так бояться західної зброї, що пригрозили Україні "більш жорсткими" діями

Фото: глава російської делегації на переговорах у Відні з питань безпеки Костянтин Гаврилов (facebook com konstantin gavrilov)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вважає, що західна зброя, яку отримують українські військові, становить для неї загрозу. Тому РФ знову погрожує Україні "більш жорсткими" діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву глави російської делегації на переговорах у Відні з питань безпеки Костянтина Гаврилова.

За його словами, зброя, яку отримує Україна від партнерів для захисту від російської агресії, загрожує громадянам РФ. Передане озброєння нібито дозволяє Росії вжити "більш жорстоких" заходів.

"Особливості тактико-технічних характеристик озброєння і військової техніки, що поставляється Заходом, такі, що вони створюють загрози нашим громадянам. У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів", - сказав Гаврилов.

Варто нагадати, що Росія неодноразово погрожувала Україні та західним країнам через військову підтримку.

Нещодавно представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що намір України і Євросоюзу домогтися перемоги на полі бою вона розцінює як "дорогу в прірву".

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