В России больше недоступна оплата в App Store с мобильного телефона

"App Store в РФ больше не принимает оплату через мобильные платежи. Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", - написал он.

Напомним, недавно приложение российского "Альфа-Банка" на платформе iOS удалили из App Store. Ранее из магазина приложений удалили программу "Сбербанка".

Добавим, также Apple остановил работу рекламы приложений на площадке App Store в России.

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