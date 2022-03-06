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В России и Беларуси закрывают магазины Calvin Klein и Tommy Hilfiger

Автор: Татьяна Самарук

Американская корпорация PVH Corp, которой принадлежат Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта закроет магазины и приостановит деятельность в России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram PVH.

Решение о закрытии всех магазинов и остановке коммерческой деятельности в России и Беларуси с 7 марта принято в связи с войной в Украине.

"В течение последних 10 дней PVH в первую очередь беспокоился обо всех людях, пострадавших из-за войны в Украине и обострения гуманитарного кризиса. Мы по - прежнему сосредоточены и стремимся оказать всем пострадавшим сотрудникам и их близким всестороннюю финансовую, операционную и моральную поддержку", - говорится в сообщении.

При этом компания обещает оказать поддержку 550 сотрудникам на российской территории. Все они будут получать зарплату.

Ранее мы сообщали, что Epic Games заявила о прекращении коммерческих отношений с Россией.

Также мы писали, что в России начали активную подготовку к отключению от мирового интернета.

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