В России и Беларуси закрывают магазины Calvin Klein и Tommy Hilfiger

Решение о закрытии всех магазинов и остановке коммерческой деятельности в России и Беларуси с 7 марта принято в связи с войной в Украине.

"В течение последних 10 дней PVH в первую очередь беспокоился обо всех людях, пострадавших из-за войны в Украине и обострения гуманитарного кризиса. Мы по - прежнему сосредоточены и стремимся оказать всем пострадавшим сотрудникам и их близким всестороннюю финансовую, операционную и моральную поддержку", - говорится в сообщении.

При этом компания обещает оказать поддержку 550 сотрудникам на российской территории. Все они будут получать зарплату.