Epic Games заявила о прекращении коммерческих отношений с Россией

Разработчик видеоигр Epic Games заявил о прекращении коммерческих отношений с Российской Федерацией. Однако, подробностями своего решения компания пока не поделилась.

"Мы не блокируем доступ по той же причине, по которой другие средства связи остаются онлайн: свободный мир должен поддерживать все линии диалога открытыми", - пишет пресс-служба.

Компания пока не раскрыла подробностей своего решения, однако пользователи из России отмечают, что все их игры остались пока что доступны. В то же время разработчик до сих пор не скорректировал рублевые ценники. Вероятно, что ограничительные меры будут вводиться постепенно.