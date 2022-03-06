У Росії та Білорусі закривають магазини Calvin Klein і Tommy Hilfiger

Рішення про закриття всіх магазинів і зупинку комерційної діяльності в Росії й Білорусі з 7 березня прийнято у зв'язку з війною в Україні.

"Протягом останніх 10 днів PVH в першу чергу турбувався про всіх людей, постраждалих через війну в Україні й загострення гуманітарної кризи. Ми як і раніше зосереджені й прагнемо надати всім постраждалим співробітникам і їх близьким всебічну фінансову, операційну і моральну підтримку", - йдеться в повідомленні.

При цьому компанія обіцяє надати підтримку 550 співробітникам на російській території. Усі вони продовжуватимуть отримувати зарплату.