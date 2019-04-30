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В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 05:25
В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Иллюстративное фото

В результате столкновения с КамАЗом рейсовый автобус из Киева опрокинулся в кювет

В России в Орловской области на 423-м километре трассы М-2 "Крым" ночью 30 апреля столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Киева (Украина) и грузовой автомобиль "КамАЗ", в результате ДТП пострадал 21 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Все пострадавшие граждане Украины, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Всего в автобусе находились 54 пассажира. 

По информации российских СМИ, авария произошла в Кромском районе Орловской области. В результате столкновения рейсового автобуса Yutong с КамАЗом автобус опрокинулся в кювет.

Кто был виновником дорожно-транспортного происшествия пока неизвестно.

По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

Напомним, 21 апреля в Волынской области в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом погибли три человека. На автодороге "Луцк-Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк-Тернополь".

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