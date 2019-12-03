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В России автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 08:44
В России автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП в России есть пострадавшие

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода (Россия). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Отмечается, что авария с рейсовым автобусом, ехавшим из села в Старый Оскол, произошла у села Преображенка. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Напомним, в Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще пятеро травмировались.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего столкнулся с деревом. В результате один человек погиб, еще два человека получили различные травмы.

Также сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. В отношении правоохранителя Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в суд.

Напомним, 18 апреля в центре Братиславы столкнулись автобус и троллейбус, в результате чего 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Для предотвращения пожара на место аварии прибыли два пожарных расчета. Ущерб от аварии оценили в 50 тыс. евро.

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