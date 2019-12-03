У Росії автобус з 30 пасажирам перекинувся в кювет

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ДТП в Росії є постраждалі

Автобус з 30 пасажирам перекинувся в кювет в передмісті Бєлгорода (Росія). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Наголошується, що аварія з рейсовим автобусом, що їхав з села в Старий Оскол, сталася біля села Преображенка. За попередніми даними, є постраждалі.

Нагадаємо, у Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися.

Раніше РБК-Україна писало, що в Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та здійснив з'їзд у кювет, після чого зіткнувся з деревом. В результаті одна людина загинула, ще дві людини отримали різні травми.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю. Стосовно правоохоронця Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, 18 квітня у центрі Братислави зіткнулися автобус і тролейбус, в результаті чого 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Для запобігання пожежі на місце аварії прибули два пожежних розрахунки. Збиток від аварії оцінили в 50 тис. євро.