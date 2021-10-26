Снова не с Россией. Молдова заключила новый контракт на поставку газа

Молдавский государственный холдинг Energocom заключил контракт на пробную поставку газа с нидерландской компанией Vitol. Согласно соглашению, в течение завтрашнего дня, 27 октября, в Молдову будет поставлено 1 млн кубических метров голубого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Point.
По данным издания, компания Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник утром государственным холдингом Energocom. Как отметили в Агентстве публичной собственности Молдовы, нидерландский поставщик предложил лучшие условия поставки.
Согласно контракту, в течение 27 октября нидерландская компания поставит в Молдову 1 млн кубометров газа. Других деталей соглашения не сообщаются.
Напомним, 25 октября Молдова впервые в своей истории закупила газ не у России.
Отметим, сегодня, 26 октября, НАК "Нафтогаз Украины" подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа.