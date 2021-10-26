UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снова не с Россией. Молдова заключила новый контракт на поставку газа

Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдавский государственный холдинг Energocom заключил контракт на пробную поставку газа с нидерландской компанией Vitol. Согласно соглашению, в течение завтрашнего дня, 27 октября, в Молдову будет поставлено 1 млн кубических метров голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Point.

По данным издания, компания Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник утром государственным холдингом Energocom. Как отметили в Агентстве публичной собственности Молдовы, нидерландский поставщик предложил лучшие условия поставки.

Согласно контракту, в течение 27 октября нидерландская компания поставит в Молдову 1 млн кубометров газа. Других деталей соглашения не сообщаются.

Напомним, 25 октября Молдова впервые в своей истории закупила газ не у России.

Отметим, сегодня, 26 октября, НАК "Нафтогаз Украины" подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыМолдоваГаз