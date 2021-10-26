"Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom соглашение о поставках газа без фиксации объемов и цены
НАК "Нафтогаз Украины" подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа. Документ не содержит фиксированных объемов и цены газа.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАК.
Документ подписан 12 октября, отметили в компании.
Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил.
В компании также сообщили, что цена газа, в случае начала поставок, будет рыночной и формироваться исходя из стоимости ресурса на хабе плюс доставка.
Ранее сообщалось, что Молдова запросила помощь в поставках газа. Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет. По данным РБК-Украина, первые 1 млн кубометров по этой договоренности должны быть поставлены в Молдову уже сегодня. Всего Молдова запросила 15 млн кубометров.
По неофициальной информации для прохождения отопительного сезона Молдове может понадобиться 1,1 млрд кубометров газа. Из них 400 млн кубометров могут быть обеспечены поставками из Румынии, остальной объем в 700 млн кубометров придется закупить из других источников.