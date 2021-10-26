Знову не з Росією. Молдова уклала новий контракт на постачання газу

Молдавський державний холдинг Energocom уклав контракт на пробне постачання газу з нідерландською компанією Vitol. Згідно з угодою, протягом завтрашнього дня, 27 жовтня, в Молдову буде поставлено 1 млн кубічних метрів блакитного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Point.
За даними видання, компанія Vitol виграла тендер, оголошений у вівторок вранці державним холдингом Energocom. Як зазначили в Агентстві публічної власності Молдови, нідерландський постачальник запропонував кращі умови постачання.
Згідно з контрактом, протягом 27 жовтня нідерландська компанія поставить в Молдову 1 млн кубометрів газу. Інших деталей угоди не повідомляються.
Нагадаємо, 25 жовтня Молдова вперше у своїй історії закупила газ не у Росії.
Зазначимо, сьогодні, 26 жовтня, НАК "Нафтогаз України" підписала з молдавською Energocom рамкову угоду про постачання газу.