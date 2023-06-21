Роспропагандисти розповсюдили фейк про ізраїльський паспорт Зеленської, - Spravdi

Цього разу о соцмережах запустили ІПСО про наявність "ізраїльського паспорта" у Зеленської. Фото паспорта супроводжується текстом про нібито плани на втечу до Ізраїлю президентської родини.

Однак опублікований пропагандистами документ має безліч помилок і доказів підробки.

Так, дата видачі "документу" - 19 червня 2023 року, а дата закінчення дії - 18 червня 2023 року. Видати паспорт після закінчення його дії - неможливо.

Також імʼя та прізвище Олени Зеленської на івриті написали неправильно. Пропагандисти не врахували, що слова на івриті пишуться та читаються справа наліво, а не навпаки.

Окрім цього фотографію для "паспорта" взяли з офіційного Telegram-каналу Зеленської.

Фото: російське ІПСО (t.me/spravdi)

Російські фейки про Україну

Через поширення дезінформації та фейків Росія намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців.

У Міноборони пояснювали, що Росія також може поширювати дезінформацію, щоб змусити Україну спростовувати її та видавати якомога більше даних про себе.

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