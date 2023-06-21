UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Роспропагандисти розповсюдили фейк про ізраїльський паспорт Зеленської, - Spravdi

Фото: роспропагандисти розповсюдили фейк про ізраїльський паспорт Зеленської (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Російські пропагандисти запустили черговий фейк про ситуацію в Україні. Цього разу він стосується першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій (Spravdi).

Цього разу о соцмережах запустили ІПСО про наявність "ізраїльського паспорта" у Зеленської. Фото паспорта супроводжується текстом про нібито плани на втечу до Ізраїлю президентської родини.

Однак опублікований пропагандистами документ має безліч помилок і доказів підробки.

Так, дата видачі "документу" - 19 червня 2023 року, а дата закінчення дії - 18 червня 2023 року. Видати паспорт після закінчення його дії - неможливо.

Також імʼя та прізвище Олени Зеленської на івриті написали неправильно. Пропагандисти не врахували, що слова на івриті пишуться та читаються справа наліво, а не навпаки.

Окрім цього фотографію для "паспорта" взяли з офіційного Telegram-каналу Зеленської.

Фото: російське ІПСО (t.me/spravdi)

Російські фейки про Україну

Через поширення дезінформації та фейків Росія намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців.

У Міноборони пояснювали, що Росія також може поширювати дезінформацію, щоб змусити Україну спростовувати її та видавати якомога більше даних про себе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена ЗеленськаІзраїль