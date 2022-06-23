Роспропаганда распространяет фейки о "Байрактарах". В СНБО их опровергли

Так, СМИ РФ, со ссылкой на издание Foreign Policy сообщили, что якобы "украинские пилоты считают использование американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle опасным, а турецких "Байрактаров" - фактически бесполезным и это все "из-за значительного усиления российских ПВО".

Кроме того, СНБО заметил распространение дезинформации коллаборационистом-"руководителем" оккупированных территорий Херсонской области Стемоусовым, что якобы "ЕС рассматривает вариант депортации украинских беженцев, чтобы создать дополнительный мобилизационный резерв для ВСУ... Эта мера продиктована нежеланием жителей юга и востока Украины вступать в ряды ВСУ".

Также посольство РФ в Вашингтоне выступило с пропагандистским заявлением относительно того, что "власти США должны признать - ВСУ непрерывно наносит удары по жилым кварталам Донецка. Ответственность за гибель мирных жителей несет не только киевский режим, но и Запад".

Напомним, также стало известно, что Россия распространяет фейк о международной поддержке, в частности сотрудничестве с Китаем.

Кроме того, россияне распространяют фейк об условии для вступления Украины в Евросоюз.

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