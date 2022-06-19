Россияне распространяют фейк об условии для вступления Украины в ЕС
Российская пропаганда распространяет нарратив о том, что якобы Украине выдвинули требование для вступления в ЕС. Десятки кремлевских медиа пишут, что"от Украины требуют прекратить прославлять С. Бандеру ради членства в Евросоюзе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В качестве доказательства этого "требования" РФ приводит озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь С. Бандеры. В свое время этот же деятель сказал, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу
В СНБО напоминают, что основными требованиями вступления Украины в ЕС остаются проведение реформ и соответствие украинского законодательства европейскому
"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных "экспертов", чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", - сообщают в ГПД.
Напомним, недавно россияне распространяли фейк, что будто Запорожье находится под контролем оккупантов.
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