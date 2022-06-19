Россияне распространяют фейк об условии для вступления Украины в ЕС

Российская пропаганда распространяет нарратив о том, что якобы Украине выдвинули требование для вступления в ЕС. Десятки кремлевских медиа пишут, что"от Украины требуют прекратить прославлять С. Бандеру ради членства в Евросоюзе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В качестве доказательства этого "требования" РФ приводит озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь С. Бандеры. В свое время этот же деятель сказал, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу

В СНБО напоминают, что основными требованиями вступления Украины в ЕС остаются проведение реформ и соответствие украинского законодательства европейскому

"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных "экспертов", чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", - сообщают в ГПД.