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Роспропаганда поширює фейки про "Байрактари". В РНБО їх спростували

Фото: роспропаганда поширює фейки про "Байрактари" (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російська пропаганда поширює фейки про безпілотники "Байрактар". Називаючи використання їх українськими бійцями "марним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, ЗМІ РФ, з посиланням на видання Foreign Policy повідомили, що нібито "українські пілоти вважають використання американських ударних безпілотників MQ-1C Gray Eagle небезпечним, а турецьких "Байрактарів" - фактично марним і це все "через значне посилення російських ППО".

Крім того, РНБО помітила поширення дезінформації колаборантом-"керівником" окупованих територій Херсонської області Стемоусовим, що нібито "ЄС розглядає варіант депортації українських біженців, щоб створити додатковий мобілізаційний резерв для ЗСУ… Цей захід продиктований небажанням жителів півдня та сходу України вступати до лав ЗСУ".

Також посольство РФ у Вашингтоні виступило з пропагандистською заявою щодо того, що "влада США повинна визнати - ЗСУ безперервно завдає ударів по житлових кварталах Донецька. Відповідальність за загибель мирних жителів несе не лише київський режим, а й Захід".

Нагадаємо, також стало відомо, що Росія поширює фейк про міжнародну підтримку, зокрема співпрацю з Китаєм.

Крім того, росіяни поширюють фейк про умову для в вступу України в Євросоюзу.

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