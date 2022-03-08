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Роспропаганда придумала цитату Блинкена для очередного фейка о своей "мощной армии"

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 02:47
Роспропаганда придумала цитату Блинкена для очередного фейка о своей "мощной армии" Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В России активизировали кампанию по дезинформации и распространению ложной информации на фоне войны против Украины, где войска оккупантов несут потери. Теперь пропагандисты выдумали цитату Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что армия РФ якобы способна "перемолоть" ВСУ, и разгоняют такой фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

"Россияне запустили грубый фейк о своей "мощной армии". В этот раз они придумали цитату Госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот якобы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее", - отмечается в сообщении.

Роспропаганда придумала цитату Блинкена для очередного фейка о своей &quot;мощной армии&quot;

Новый фейк от роспропаганды (фото: скриншот t.me/spravdi)

Тут речь идет о недавнем интервью Блинкена для CNN. На самом деле он сказал так:

"Развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено было проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев".

Роспропаганда придумала цитату Блинкена для очередного фейка о своей &quot;мощной армии&quot;

Что на самом деле сказал Блинкен в интервью CNN (фото: скриншот edition.cnn.com)

"Кого они решили обмануть? Весь мир уже смеется над их "мощной" армией. Все, на что они способны - коварно обстреливать мирное население!" - подчеркивают в Центре.

Кстати, Госсекретарь США Энтони Блинкен в другом интервью также высказал уверенность, что Украина может победить в войне против России.

Добавим также, что враг подготовил новый фейк о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ.

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