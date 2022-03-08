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Роспропаганда вигадала цитату Блінкена для чергового фейку про свою "потужну армію"

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Вівторок 08 березня 2022 02:47
Роспропаганда вигадала цитату Блінкена для чергового фейку про свою "потужну армію" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Росії активізували кампанію з дезінформації та поширення неправдивої інформації на фоні війни проти України, де війська окупантів зазнають втрат. Тепер пропагандисти вигадали цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що армія РФ нібито здатна "перемолоти" ЗСУ, і розганяють такий фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

"Росіяни запустили грубий фейк про свою "потужну армію". Цього разу вони вигадали цитату Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Той буцімто заявив, що російська армія набагато перевершує українську і здатна "перемолоти" її", - зазначається в повідомленні.

Роспропаганда вигадала цитату Блінкена для чергового фейку про свою &quot;потужну армію&quot;

Новий фейк від роспропаганди (фото: скріншот t.me/spravdi)

Тут мова йде про недавнє інтерв'ю Блінкена для CNN. Насправді він сказав так:

"Розв'язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців".

Роспропаганда вигадала цитату Блінкена для чергового фейку про свою &quot;потужну армію&quot;

Що насправді сказав Блінкен в ІНТЕРВ'Ю CNN (фото: скріншот edition.cnn.com)

"Кого вони вирішили обдурити? Весь світ вже сміється над їх "потужною" армією. Все, на що вони здатні - підступно обстрілювати мирне населення!" - наголошу.ть у Центрі

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен в іншому інтерв'ю також висловив упевненість, що Україна може перемогти у війні проти Росії.

Додамо також, що ворог підготував новий фейк про нібито секретну в'язницю СБУ і ЦРУ.

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