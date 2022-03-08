Роспропаганда вигадала цитату Блінкена для чергового фейку про свою "потужну армію"

У Росії активізували кампанію з дезінформації та поширення неправдивої інформації на фоні війни проти України, де війська окупантів зазнають втрат. Тепер пропагандисти вигадали цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що армія РФ нібито здатна "перемолоти" ЗСУ, і розганяють такий фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi .

"Росіяни запустили грубий фейк про свою "потужну армію". Цього разу вони вигадали цитату Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Той буцімто заявив, що російська армія набагато перевершує українську і здатна "перемолоти" її", - зазначається в повідомленні.

Новий фейк від роспропаганди (фото: скріншот t.me/spravdi)

Тут мова йде про недавнє інтерв'ю Блінкена для CNN. Насправді він сказав так:

"Розв'язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців".

Що насправді сказав Блінкен в ІНТЕРВ'Ю CNN (фото: скріншот edition.cnn.com)

"Кого вони вирішили обдурити? Весь світ вже сміється над їх "потужною" армією. Все, на що вони здатні - підступно обстрілювати мирне населення!" - наголошу.ть у Центрі