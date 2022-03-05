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Блинкен уверен, что Украина может победить в войне против России

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Вашингтон, Суббота 05 марта 2022 06:51
Блинкен уверен, что Украина может победить в войне против России Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Госсекретарь США сказал, что не знает сколько продлится эта война, но он уверен, что Украина способна победить. Так же он выразил готовность сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В интервью изданию BBC Энтони Блинкен высказался о войне между Россией и Украиной.

Он не смог сказать как долго продлится война, но он убежден в том, что Украина может победить.

Также Госсекретарь высоко оценил стойкость украинского народа и отметил, что война уже идет не так, как задумывал Путин.

"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал он.

Напомним, что Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта.

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