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Роспропаганда перебільшує важливість погоди для наступу ЗСУ, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 09:05
Роспропаганда перебільшує важливість погоди для наступу ЗСУ, - британська розвідка Фото: Роспропаганда чекає на наступ ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська пропаганда намагається підняти бойовий дух своїх військ перед контрнаступом ЗСУ. Важливість стану ґрунту перебільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, при м'якому ґрунті на більшій частині території України сильний бруд, швидше за все, сповільнить операції обох сторін конфлікту.

Проте, за даними британської розвідки, російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив бруду на українські сили в рамках інформаційної операції, спрямованої на підняття бойового духу росіян та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу.

"Можна очікувати, що стан ґрунту покращиться найближчими тижнями. Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором, що обмежує маневри військових бездоріжжям", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, щоукраїнські війська вже ведуть контрнаступні дії на фронті.

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