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Роспропаганда преувеличивает важность погоды для наступления ВСУ, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 21 апреля 2023 09:05
Роспропаганда преувеличивает важность погоды для наступления ВСУ, - британская разведка Фото: Роспропаганда ждет наступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская пропаганда пытается поднять боевой дух своих войск перед контрнаступлением ВСУ. Важность состояния грунта преувеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, при мягком грунте на большей части территории Украины сильная грязь, скорее всего, замедлит операции обеих сторон конфликта.

Тем не менее, по данным британской разведки, российские интернет-издания, вероятно, преувеличивают общее влияние грязи на украинские силы в рамках информационной операции, направленной на поднятие боевого духа русских и подрыв сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления.

"Можно ожидать, что состояние грунта улучшится в ближайшие недели. Минная угроза, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневры военных по бездорожью", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте.

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